Аварія на обладнанні: частина Києва та області залишилася без світла
Частина Києва та області залишилася без світла
Фото: Олександр Чекменьов
Частина жителів Києва та Київської області 22 березня тимчасово залишилася без світла через аварію на обладнанні.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами", - розповіли в компанії.
В результаті частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.
Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.
В ДТЕК запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії.
Нагадаємо:
У неділю, 22 березня, не прогнозувалися погодинні графіки відключень електроенергії.