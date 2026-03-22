Аварія на обладнанні: частина Києва та області залишилася без світла

Частина Києва та області залишилася без світла

Частина жителів Києва та Київської області 22 березня тимчасово залишилася без світла через аварію на обладнанні.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами", - розповіли в компанії.

В результаті частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.

Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.

В ДТЕК запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії.

Нагадаємо:

У неділю, 22 березня, не прогнозувалися погодинні графіки відключень електроенергії.