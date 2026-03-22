Аварія на обладнанні: частина Києва та області залишилася без світла

Віктор Волокіта — 22 березня, 12:00
Фото: Олександр Чекменьов

Частина жителів Києва та Київської області 22 березня тимчасово залишилася без світла через аварію на обладнанні.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами", - розповіли в компанії.

В результаті частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.

Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.

В ДТЕК запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії.

У неділю, 22 березня, не прогнозувалися погодинні графіки відключень електроенергії.

