Стало известно, на сколько за месяц вырос экспорт электроэнергии из Украины

В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с июнем - до 282,2 тыс. МВт-ч.

Об этом свидетельствуют предварительные данные мониторинга ExPro Electricity.

Отмечается, чторезко выросли поставки электроэнергии в Молдову, в разрезе суток по этому направлению экспорт происходил почти во все часы. В общем, в Молдову в июле было экспортировано более 115 тыс. МВт-ч электроэнергии, что составляет 41% от всего объема, по данным аналитики.

Однако по всем другим направлениям экспорт сократился, наибольшее снижение было в поставках в Словакию, на 24%. В июле прошлого года экспорт электроэнергии отсутствовал, согласно исследованию.

По объемам Украина остается нетто-экспортером, однако, по оценке ExPro, общие расходы на импорт существенно больше поступлений от экспорта.

В то же время импорт электроэнергии в июле 2025 года вырос на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 257,7 тыс. МВт-ч.

Сократились поставки из Молдовы, на 55%, и из Польши, почти на 1%. По другим направлениям импорт вырос.

Наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает Венгрия, почти 41%. По сравнению с июлем 2024 года, в этом году импорт снизился втрое, свидетельствуют данные мониторинга.

Напомним:

В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.