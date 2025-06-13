Корецкий провел первые ротации в правлении "Нафтогаза"

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение об увольнении двух членов правления компании и назначил на их места близких к Сергею Корецкому менеджеров.

Об этом сообщают собеседники ЭП в компании и правительстве.

По данным ЭП, уволены члены правления Василий Володин и Иван Лукеря.

Вместо первого Наблюдательный совет назначил юриста Оксану Волынец - доверенное лицо Корецкого, которая работала с ним в компании WOG еще во времена Игоря Еремеева. Ей предложили 5-летний контракт - до 15 мая 2030 года.

Вместо Лукерьи в правление зайдет директор по управлению персоналом "Укрнафты" Елена Артазей. Сотрудничество с ней рассчитано на год - до 16 июня 2026 года.

Еще двое действующих членов правления - Роман Чумак и Дмитрий Абрамович - пока останутся в компании. Правда, сотрудничество с первым продлили лишь на три месяца - до 16 сентября 2025 года, с Абрамовичем всего на месяц - до 16 июля 2025 года.

Напомним:

Накануне в "Нафтогазе" презентовали нового главу "Газсетей" Сергея Скибу.

Ранее в пятницу НАБУ и САП сообщили о подозрениях окружению бывшего руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышева. Среди них и уволенный член правления Василий Володин.

САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.