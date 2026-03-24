"Укренерго" не прогнозує відключень світла 25 березня
“Укренерго” не прогнозує відключень світла 25 березня
В Україні у середу, 25 березня, не прогнозують застосовувати заходів обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
В компанії рекомендують користуватися потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 15:00.
Нагадаємо:
23 березня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії.