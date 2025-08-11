Армия РФ повредила Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

По информации ведомства, никто из работников не пострадал, но здание офиса претерпело частичные разрушения.

"Внешний кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности станции. В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории", - отметили в министерстве.

Также отметили, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль законного оператора - АО "НАЭК "Энергоатом".

"Нападение на инфраструктуру, которая ведет мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Напомним:

10 августароссийские войска нанесли удар по автовокзалу в Запорожье, 20 человек получили ранения, аварийно-спасательные работы завершены.