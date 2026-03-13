Відключення світла 14 березня триватимуть тільки ввечері

У суботу 14 березня у частині регіонів України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

При цьому, обсяги обмежень потужності для промисловості – довші на годину, вони триватимуть з 17:00 до 23:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

У Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 березня є нові знеструмлення.