Ціни на нафту відреагували на послаблення торговельної напруженості

Ціни на нафту зросли 17 липня, компенсувавши попереднє зниження, завдяки кращим, ніж очікувалося, економічним даним від провідних світових споживачів нафти й ознакам послаблення торговельної напруженості.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на $0,24, або 0,35%, до $68,76 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $0,33, або 0,5%, до $66,71.

Обидва бенчмарки втратили понад 0,2% на попередній торговельній сесії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом будуть розіслані листи з повідомленням меншим країнам про їхні митні ставки. У середу він також повідомив про намір запровадити загальні мита обсягом 10% або 15% для низки країн.

Цього тижня було оголошено про нові торговельні угоди з Індонезією і В’єтнамом. Трамп висловив новий оптимізм щодо перспектив домовленостей з Пекіном щодо незаконного обігу наркотиків і натякнув на близькість торговельної угоди з Індією. Також не виключено досягнення домовленостей з європейськими країнами.

"Трамп пом’якшив тон щодо Китаю й запропонував нижчі митні ставки для менших країн, що розглядається як позитивний сигнал для глобальної торгівлі", — сказала незалежний аналітик Тіна Тенг.

"Кращі, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю й більше, ніж прогнозувалося, скорочення запасів нафти у США стали сприятливими чинниками для цін на нафту", — додала вона.

Запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися на 3,9 млн барелів — до 422,2 млн барелів, згідно з даними управління енергетичної інформації. Це значно більше, ніж очікуване скорочення на 552 тис. барелів, і свідчить про активізацію роботи нафтопереробних заводів (НПЗ), зменшення пропозиції й зростання попиту.

Однак збільшення запасів бензину й дизельного пального обмежило зростання цін. Це викликало занепокоєння щодо ослаблення попиту на паливо в період літніх подорожей.

Останній огляд економіки США, опублікований Федеральною резервною системою (ФРС) у середу, показав пожвавлення активності за останні тижні. Водночас прогноз залишився "нейтральним або дещо песимістичним", оскільки підприємства повідомляли про тиск на ціни через підвищення імпортних мит.

Дані з Китаю свідчать, що зростання в ІІ кварталі сповільнилося, але не так суттєво, як очікувалося раніше. Частково це пояснюється попереднім постачанням, яке дозволило обійти митну політику США, що послабило побоювання щодо стану економіки найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Крім того, перевезення сирої нафти в Китаї у червні зросло на 8,5% порівняно з аналогічним періодом торік, що свідчить про зростання попиту на паливо.

"Позитивні новини щодо послаблення торговельної напруженості між Китаєм і США, зокрема скасування заборони на продаж чипів штучного інтелекту й оголошення торговельної угоди з Індонезією, підтримали ринок", — сказав Джон Пейсі, президент Stratas Advisors.