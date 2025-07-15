Цены на нефть снизились на фоне заявлений Трампа о 50-дневном сроке для РФ, чтобы завершить войну в Украине

Цены на нефть 15 июля упали после того, как президент США Дональд Трамп установил для России 50-дневный срок для завершения войны в Украине и избежания санкций, что ослабило опасения относительно поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 56 центов, или 0,8%, до 68,65 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 62 цента, или 0,9%, до 66,36 доллара.

"Внимание было сосредоточено на Дональде Трампе, были определенные опасения, что он может немедленно ввести санкции против России, а теперь он дал еще 50 дней. Эти опасения относительно неизбежного дополнительного напряжения на рынке развеялись", - сказал Джованни Стауново, аналитик сырьевых товаров UBS.

Аналитики ING заявили, что если потенциальные санкции будут введены, то это"кардинально изменит перспективы нефтяного рынка".

"Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти. Им нужно будет взвесить выгоды от покупки российской сырой нефти со скидкой по сравнению со стоимостью своего экспорта в США", - отметили аналитики ING.

В понедельник Трамп объявил о новом оружии для Украины, а в субботу заявил, что с 1 августа введет 30% пошлину на большинство импортных товаров из Евросоюза и Мексики. Это может замедлить экономический рост и снизить мировой спрос на топливо и привести к снижению цен на нефть.

Кроме этого, на фоне ухудшения экономического положения Китая экспорт теряет динамику, цены продолжают падать, а доверие потребителей остается низким.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти заявил, что в других странах спрос на нефть будет оставаться "очень высоким" в течение третьего квартала, что позволит сохранить баланс на рынке в ближайшее время.

Напомним:

Цены на нефть выросли 14 июля поскольку инвесторы рассматривают дальнейшие санкции США против России.