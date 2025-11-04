"Укренерго" повідомило про зміни у графіках відключень: складна ситуація в енергосистемі

В Україні 4 листопада період застосування заходів обмеження електроенергії, що діяли в окремих регіонах, буде збільшений через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в "Укренерго".

Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

• 08:00 – 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

Графіки обмеження потужності:

• 08:00 – 22:00 – для промислових споживачів

"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України 4 листопада погодинні відключення будуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності – також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.