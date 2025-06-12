В Україні зменшилась ціна на автогаз

З 4 по 11 червня середня вартість скрапленого газу зменшилася на 690 грн/т, до 51 110 грн/т.

Про це пише профільне видання enkorr, посилаючись на моніторинг Консалтингової групи "А-95" і дані Української енергетичної біржі.

Водночас на аукціоні внутрішніх і приватних виробників 10-11 червня ресурс здорожчав у межах 500 грн/т.

Йдеться, що зниження постачань з початку червня трохи "підсушило" ринок, але поки не призвело до балансу. "Газ у всіх є. Проблем його купити немає", — розповіли в одній із паливних компаній.

Як пише видання, минулого тижня заїхало всього 11,5 тис. тонн пального. Це найменший показник з кінця березня. З початку місяця середньодобовий імпорт пального становив 1,8 тис. тонн попри 2,5 тис. тонн у травні.

Зокрема, через вищі ціни на пальне відвантаження газу з Польщі вантажівками впали до найменшого тижневого показника з середини січня цього року 0,54 тис. тонн.

За даними enkorr, вартість польського ресурсу на кордоні становить $640-683/т, або 49 908-52 053 грн/т, тоді як литовський — $601-619/т (47 965-48 862 грн/т).

Зазначається, що основним джерелом залишається південь. На початку червня на термінали по річці Дунай ресурсу зайшло не багато, але вже цього тижня пропозицій суттєво побільшало.

Нагадаємо:

Імпорт скрапленого газу в Україну в травні 2025 року становить 77,5 тис. т, що на 27% більше, ніж у квітні, водночас на 8% менше за аналогічний період минулого року. Це рекордний показник із вересня 2024 року.