В Украине уменьшилась цена на автогаз

С 4 по 11 июня средняя стоимость сжиженного газа уменьшилась на 690 грн/т, до 51 110 грн/т.

Об этом пишет профильное издание enkorr, ссылаясь на мониторинг Консалтинговой группы "А-95" и данные Украинской энергетической биржи.

В то же время на аукционе внутренних и частных производителей 10-11 июня ресурс подорожал в пределах 500 грн/т.

Речь идет о том, чтоснижение поставок с начала июня немного "подсушило" рынок, но пока не привело к балансу. "Газ у всех есть. Проблем его купить нет", - рассказали в одной из топливных компаний.

Как пишет издание, на прошлой неделе заехало всего 11,5 тыс. тонн топлива. Это наименьший показатель с конца марта. С начала месяца среднесуточный импорт топлива составил 1,8 тыс. тонн несмотря на 2,5 тыс. тонн в мае.

В частности,из-за высоких цен на топливо отгрузки газа из Польши грузовиками упали до наименьшего недельного показателя с середины января этого года 0,54 тыс. тонн.

По данным enkorr, стоимость польского ресурса на границе составляет $640-683/т, или 49 908-52 053 грн/т, тогда как литовский - $601-619/т (47 965-48 862 грн/т).

Отмечается, чтоосновным источником остается юг. В начале июня на терминалы по реке Дунай ресурса зашло не много, но уже на этой неделе предложений существенно увеличилось.

Напомним:

Импорт сжиженного газа в Украину в мае 2025 года составил 77,5 тыс. т, что на 27% больше, чем в апреле, при этом на 8% меньше за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель с сентября 2024 года.