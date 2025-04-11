Ціни на нафту майже не змінились у пʼятницю

Ціни на нафту падають другий тиждень через побоювання, що триваюча торговельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм сповільнить економічне зростання і призведе до скорочення споживання сирої нафти, проте вони мало змінилися в п'ятницю.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 14 центів, або на 0,2%, до 63,47 долара за барель на 05:22 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також зросли на 0,2%, до 60,21 долара, після того, як у четвер котирування опустилися більш ніж на 2 долари нижче.

Цього тижня Brent подешевшає на 3,2%, а WTI - на 2,9%. За попередній тиждень обидва еталони знизилися на 11%.

Триваюча суперечка між двома найбільшими економіками світу, ймовірно, призведе до скорочення обсягів світової торгівлі та порушення торгових маршрутів, що зрештою негативно позначиться на глобальному економічному зростанні.

"Ми очікуємо, що ціни залишатимуться під тиском, оскільки інвестори оцінюють поточні торговельні переговори і зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном", - зазначають аналітики BMI у своєму звіті в п'ятницю.