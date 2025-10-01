"Укренерго" пропонує підняти тариф на передачу електроенергії на 20%

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 20% більше за тариф на 2025 рік.

Про це повідомило галузеве видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.

Тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше, ніж зараз.

Також пропонується встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, що на 42,7% більше за тариф на поточний рік.

Пропозиції "Укренерго" будуть розглядатися Національною комісією що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи орієнтовно затверджуватимуть у грудні.

Минулого року комісія підвищила тариф на передачу на 30%, хоча компанія спочатку просила майже 50%.

Нагадаємо:

На 2025 рік тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" встановлений на рівні 686,23 грн/МВт-год (без ПДВ), на послуги диспетчеризації – 98,97 грн/МВт-год.