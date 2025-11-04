Незначні обсяги: Україна накопичує запаси газу у сховищах після початку опалювального сезону

Україна, починаючи з 31 жовтня, продовжує накопичувати в незначних обсягах природний газ в підземних сховищах (ПСГ).

Про це свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося з посиланням на ексміністерку енергетики Ольгу Буславець, така ситуація стала можливою завдяки наявним обсягам імпорту газу в Україну, зокрема, відновленню його імпорту з Польщі починаючи з 23 жовтня після завершення планових ремонтних робіт з боку польського оператора ГТС Gaz-System.

Ексміністерка наприкінці минулого тижня прогнозувала, що завдяки імпорту країні вдасться відтермінувати активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів.

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України наразі перевищує заплановані урядом 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 14 вересня вперше з початку року перевищили торішні значення, досягнувши 12,055 млрд куб м (з урахуванням технологічного газу).

Україна 22 жовтня зупинила закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) й почала відбирати газ.

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна зможе знайти газ на 2 млрд доларів. Країна знає, де взяти кошти й звідки імпортувати газ.

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.