Ціни на нафту відреагували на завершення літнього періоду пікового попиту на пальне

Ціни на нафту помірно зростають 13 серпня вранці після зниження на попередній сесії, спричиненого очікуваннями завершення літнього періоду пікового попиту на пальне.

Про це пише enkorr.ua.

Жовтневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures зростали на $0,12 (0,18%) — до $66,24 за барель. У вівторок Brent здешевшала на $0,51 (0,77%) — до $66,12 за барель.

Вересневі ф’ючерси на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX додали $0,09 (0,14%) — до $63,26 за барель. За попередню сесію контракт знизився на $0,79 (1,24%) — до $63,17 за барель.

Нафта здешевшала напередодні, попри новини про продовження США й Китаєм митного перемир’я на 90 днів.

Крім того, у вівторок стало відомо, що інфляція у США в липні залишилася на рівні попереднього місяця — 2,7%, тоді як опитані Trading Economics аналітики очікували прискорення до 2,8%.

Сигнали про стабілізацію інфляції підвищують ймовірність зниження облікової ставки Федеральною резервною системою на вересневому засіданні, а послаблення зовнішньоторговельної напруженості позитивний чинник для прогнозів попиту на паливо.

"Уся справа у сезонних факторах", — зазначив партнер Again Capital Джон Кілдафф.

ОПЕК залишила без змін прогноз зростання попиту на нафту на 2025 рік і підвищила оцінку його збільшення на 2026 рік, водночас знизивши прогноз зростання постачань нафти з США й інших країн, що не входять в ОПЕК+, наступного року.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти у США за минулий тиждень зросли на 1,5 млн барелів.