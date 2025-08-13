Цены на нефть отреагировали на завершение летнего периода пикового спроса на топливо

Цены на нефть умеренно растут 13 августа утром после снижения на предыдущей сессии, вызванного ожиданиями завершения летнего периода пикового спроса на топливо.

Об этом пишет enkorr.ua.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures росли на $0,12 (0,18%) - до $66,24 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,51 (0,77%) - до $66,12 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX прибавили $0,09 (0,14%) - до $63,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт снизился на $0,79 (1,24%) - до $63,17 за баррель.

Нефть подешевела накануне, несмотря на новости о продлении США и Китаем таможенного перемирия на 90 дней.

Кроме того, во вторник стало известно, что инфляция в США в июле осталась на уровне предыдущего месяца - 2,7%, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали ускорения до 2,8%.

Сигналы о стабилизации инфляции повышают вероятность снижения учетной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании, а ослабление внешнеторговой напряженности положительный фактор для прогнозов спроса на топливо.

"Все дело в сезонных факторах", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

ОПЕК оставила без изменений прогноз роста спроса на нефть на 2025 год и повысила оценку его увеличения на 2026 год, одновременно снизив прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,5 млн баррелей.