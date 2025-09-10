Ціни на нафту відреагували на удар Ізраїлю по керівництву ХАМАСу у Катарі

Ціни на нафту зросли 10 вересня після того, як Ізраїль здійснив удар по керівництву ХАМАСу у Катарі, а президент США Дональд Трамп звернувся до ЄС з проханням запровадити тарифи для покупців російської нафти, але слабкі ринкові перспективи обмежили зростання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів, або 0,53%, до 66,74 долара за барель, тоді як на американську нафту марки West Texas Intermediate - на 36 центів, або 0,57%, до 62,99 долара за барель.

Ціни зросли на 0,6% протягом попередньої торгової сесії після того, як Ізраїль заявив про напад на керівництво ХАМАС у Досі, що, за словами прем'єр-міністра Катару, загрожувало зірвати мирні переговори між ХАМАС та Ізраїлем.

Реакція цін на нафту вважалася відносно обмеженою через загальну слабкість ринку. Обидва контрольні показники зросли майже на 2% невдовзі після нападу, але потім знизилися після того, як США повідомили Досі, що подібне більше не повториться на їхній території.

За даними джерел, Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% мита на Китай та Індію як стратегію тиску на президента Росії.

Китай та Індія є основними покупцями російської нафти, що допомогло підтримувати казну РФ з моменту початку вторгнення в Україну у 2022 році, попри сильний санкційний тиск з боку США.

"Розширення вторинних тарифів на інших основних покупців, таких як Китай, може порушити експорт російської сирої нафти та звузити світові пропозиції, що є сприятливим сигналом для цін на нафту", – пишуть аналітики LSEG.

Однак залишається невизначеність щодо того, наскільки далеко зайде адміністрація, оскільки агресивні дії можуть суперечити зусиллям щодо управління інфляцією та впливу на Федеральну резервну систему з метою зниження процентних ставок.

Трейдери очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на своєму засіданні наступного тижня, що сприятиме економічній активності та попиту на нафту.

Але фундаментальні показники залишаються слабкими. Управління енергетичної інформації США попередило, що світові ціни на сиру нафту будуть під значним тиском у найближчі місяці через зростання запасів, оскільки ОПЕК+ збільшує видобуток.