Ціни на нафту відреагували на заяви, що Індія припинить закупівлі у Росії

Ціни на нафту зросли на 1%16 жовтня після заяви президента США Дональда Трампа, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити купувати нафту в Росії, що може призвести до скорочення постачання в інших країнах.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 54 центи, або 0,87%, до 62,45 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 57 центів, або 0,98%, до 58,84 долара.

У середу Трамп заявив, що Індія, яка використовує Росію як свого головного постачальника нафти на суму близько третини свого імпорту, припинить закупівлі нафти у РФ, а США спробують змусити Китай зробити те саме, оскільки Вашингтон посилює зусилля щодо скорочення доходів Москви від енергетики та чинить тиск на неї, щоб вона домовилась про мирну угоду в Україні.

Посольство Індії у Вашингтоні не одразу відповіло на запитання електронною поштою про те, чи брав Моді таке зобов'язання перед Трампом.

Джерела Reuters повідомили, що деякі індійські нафтопереробні заводи готуються зменшити імпорт російської нафти.

Індія та Китай є двома основними експортерами російської нафти морем, на яку накладено санкції США та ЄС. Протягом місяців Моді чинив опір тиску США щодо припинення закупівель російської нафти, а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки.

Уряд Великої Британії також оголосив у середу, 15 жовтня, про нові санкції, безпосередньо спрямовані проти російських "Роснефти" та "Лукойлу" – двох найбільших енергетичних компаній світу.

Серед санкційних організацій – чотири нафтові термінали, приватний нафтопереробний завод Shandong Yulong Petrochemical у Китаї, 44 танкери "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, та Nayara Energy Limited, російський нафтопереробний завод в Індії.

Запаси сирої нафти зросли на 7,36 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 10 жовтня, а запаси бензину збільшилися на 2,99 мільйона барелів, тоді як запаси дистилятів скоротилися на 4,79 мільйона барелів порівняно з тижнем раніше.

Хоча зниження запасів дистилятів вказує на зростання попиту на дизельне пальне, зростання запасів сирої нафти та бензину свідчить про те, що попит у США, найбільшому світовому споживачеві нафти, залишається млявим.

