Ціни на нафту відреагували на паузу США щодо Ірану

Ціни на нафту марки Brent уповільнили зростання попередньої сесії та зменшилися майже на 2 долари 20 червня після того, як Білий дім відклав рішення щодо участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті, але вони все ще готові третій тиждень поспіль залишатися в плюсі.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,89 долара, або на 2,4%, до 76,96 долара за барель. За тиждень вони зросли на 3,8%.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate з постачанням в липні, яка не закрилася в четвер через вихідний день у США і термін погашення якої закінчується в п'ятницю, зросла на 53 центи, або 0,7%, до 75,67 долара.

Більш ліквідна нафта WTI з постачанням у серпні зросла на 0,2%, або 17 центів, до 73,67 долара.

У четвер ціни зросли майже на 3%, оскільки Ізраїль бомбардував ядерні цілі в Ірані, а Іран випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю після того, як вночі атакував ізраїльську лікарню.

Ф'ючерси на Brent знизили зростання попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент Дональд Трамп вирішить, чи втручатимуться США в ізраїльсько-іранський конфлікт протягом наступних двох тижнів.

"Ціни на нафту різко зросли на тлі побоювань щодо посилення участі США в конфлікті Ізраїлю з Іраном. Однак прессекретар Білого дому пізніше припустив, що ще є час для деескалації", – сказав Філ Флінн, аналітик The Price Futures Group.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу.

Близько 18-21 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу транспортується через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, й існує широке занепокоєння, що бойові дії можуть порушити торговельні потоки та завдати удару по постачанню.

"Двотижневий термін" – це тактика, яку Трамп використовував в інших ключових рішеннях. Часто ці терміни закінчуються без конкретних дій, що призведе до того, що ціна на сиру нафту залишиться високою та потенційно збільшить нещодавнє зростання", – сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.