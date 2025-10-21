Ціни на нафту продовжують реагувати на напруженість між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 21 жовтня (другий день поспіль), оскільки ринок посилюється побоюваннями щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, що виникають через напруженість між США та Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 17 центів (0,28%) до 60,84 долара за барель. Контракт на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у листопаді, термін дії якого закінчується у вівторок, знизився на 0,52% до 57,22 долара. Більш активний грудневий контракт зменшився на 19 центів, або 0,33%, до 56,83 долара.

Ціни в понеділок впали до найнижчого рівня з початку травня через побоювання щодо уповільнення економічного зростання, спричинені нещодавньою ескалацією торговельної суперечки між США та Китаєм.

Як WTI, так і Brent перейшли до ринкових структур контанго, де ціни на негайну поставку нижчі, ніж на пізнішу, і що зазвичай свідчить про те, що короткострокова пропозиція є великою, а попит – слабшає.

Ціни зменшилися, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники просувають плани щодо збільшення видобутку нафти на ринку. Це спонукало аналітиків прогнозувати надлишок сирої нафти цього та наступного року, а минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство прогнозувало світовий надлишок майже 4 мільйони барелів на добу у 2026 році.

Аналітики Goldman пояснюють падіння цін на нафту Brent минулого тижня ознаками того, що "давно очікуваний світовий профіцит почав проявлятися" у супутникових даних про світові запаси нафти та даних про запаси від МЕА та Управління енергетичної інформації США.

Нагадаємо:

Тиск США та Європи на азійських покупців російської енергетики може обмежити імпорт нафти до Індії з грудня, що призведе до здешевлення поставок до Китаю.