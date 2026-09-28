Російські атаки спричинили знеструмлення у восьми областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають відновлювальні роботи.

Крім того, через негоду без світла залишається 11 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.

Застосування графіків відключень не прогнозується.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Вранці воно було на такому самому рівні, як попереднього робочого дня.

У компанії просять перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Крім того, Укренерго рекомендує не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00, щоб уникнути перевантаження та аварій в енергосистемі.

Нагадаємо:

У ніч на 28 вересня російські загарбники атакували 165 ударними БпЛА типу Shahed, 79 із них – реактивні, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".