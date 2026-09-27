ExxonMobil видобуватиме нафту і газ зі сланцевих родовищ в Азербайджані

Українська правда

Американська енергетична корпорація ExxonMobil досягла угоди з азербайджанською державною компанією SOCAR щодо розвідки та видобутку нафти й природного газу зі сланцевих родовищ Азербайджану.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно з повідомленням, ExxonMobil створила спільне підприємство з Socar, що дозволить їй здійснювати розвідку та розробку "нетрадиційних вуглеводневих ресурсів" у Середньокуринський осадовому басейні.

ExxonMobil виступатиме головним оператором проєкту за умови його схвалення законодавчим органом країни.

Переговори між ExxonMobil та Socar щодо комерційних, правових та інших аспектів тривали понад рік. Видання зазначає, що укладенню цієї угоди активно сприяла адміністрація Дональда Трампа.

Енергетичний гігант планує перенести до Азербайджану свій досвід застосування технології фрекінгу. ExxonMobil прагне використати навички, здобуті у Пермському басейні та на інших американських сланцевих родовищах, у країнах із подібними геологічними характеристиками.

При цьому правова та нормативна база, що регулює подібне буріння за межами США, часто є значно складнішою. Вона вимагає тривалих переговорів та узгоджень перед початком будь-яких робіт.

"Ми об'єднаємо знання компанії SOCAR про Азербайджан із глобальним досвідом та технологіями ExxonMobil, щоб краще зрозуміти потенціал басейну та шукати можливості для безпечної і ефективної розробки", – зазначив старший віцепрезидент ExxonMobil Барт Кехір.

Сланцеві родовища у США протягом останніх 15 років були найбільшим джерелом нових світових постачань вуглеводнів. Розробка цих покладів перетворила Сполучені Штати на найбільшого світового виробника сирої нафти та провідного експортера скрапленого природного газу.