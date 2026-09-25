Після атак РФ нові знеструмлення зафіксували у шести областях

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 25 вересня нові знеструмлення є у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи вже проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання та електропостачання споживачів.

Водночас споживання електроенергії знизилося. Станом на 09:30 воно було на 5,3% нижчим, ніж у цей же час напередодні.

В "Укренерго" пояснили це меншою хмарністю в частині регіонів та ефективнішою роботою побутових сонячних електростанцій.

Компанія радить переносити використання потужних електроприладів на період з 11:00 до 15:00 та уникати одночасного їх увімкнення з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Від вечора 24 вересня російські загарбники атакували Україну 295 ударними БпЛА різних типів, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами-імітаторами типу "Пародія", 267 ворожих безпілотників вдалося знешкодити, але є і влучання.