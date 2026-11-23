За два дні ворог атакував чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, по більшості з них ворог бив уже не раз.

Про це повідомили у ДТЕК.

Пошкоджено обладнання, на кількох об'єктах були пожежі, розповіли у компанії.

За даними ДТЕК, без світла близько 353 тисяч осель по області. Знеструмлена значна частина Дніпра, Самара та прилеглих районів.

"Енергетики працювали всю ніч і зараз продовжують ремонти. Насамперед повертаємо світло об'єктам критичної інфраструктури. Через пошкодження магістральних мереж поки не можемо повернути світло всім", – говориться у повідомленні.

У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам'янському та Павлоградському районах — екстрені відключення. Графіки там не діють. У решті області світло вимикають за графіками за командою Укренерго.

Нагадаємо:

Росіяни від учорашнього вечора атакують залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру, наслідки зафіксовані у дванадцяти областях і Києві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

У ніч на 23 листопада російські загарбники атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, 60 із них реактивні, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Внаслідок обстрілів енергетики та бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.