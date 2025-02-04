Галущенко уверяет, что отключений света из-за мороза не может быть

Министр энергетики Украины Герман Галущенко опроверг возможное введение графиков отключения электроэнергии из-за морозной погоды в Украине, отметив, что единственной причиной таких мер могут быть только атаки РФ.

Об этом он сказал журналистам в Киеве после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросс, передает "Интерфакс-Украина".

"Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак", - сказал он журналистам в Киеве после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

При этом Галущенко подчеркнул, что даже несмотря на существенный уровень повреждений в результате ракетно-дронных атак российских агрессоров отключения э/э, которые наблюдаются в последние дни, имеют ограниченный характер.

В то же время он отметил, что в выходные дни Россия серьезно повредила один из объектов генерации.

"Хочу сказать, что в воскресенье мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще надо время, чтобы дефектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения", - сказал Галущенко.

Напомним:

В "Укрэнерго" опровергли недостоверную информацию относительно прогнозов об ограничении электроснабжения в связи с похолоданием.