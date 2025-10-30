Українська правда
По всій Україні знову діють графіки погодинних відключень світла

Альона Кириченко — 30 жовтня, 15:25
30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання.

Про це інформує "Укренерго".

Йдеться, що з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг.

В компанії пояснили, що причина застосування обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо:

Зранку 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України були запроваджені заходи обмеження споживання.

Згодом енергетики скасували відключення світла для населення, але наголосили, що ситуація може змінитися.

електроенергія Світло Укренерго

Укренерго

