Енергетики скасували відключення, але ситуація може змінитися

Енергетики скасування відключення світла для населення, але ситуація може змінитися.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Наразі погодинні відключення - скасовано на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби. Енергетики закликають ощадливо користуватися потужними приладами з 14:00 до 22:00.

Крім того, в окремих регіонах – до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо:

30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.