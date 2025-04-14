В Україні суттєво скоротилось споживання електроенергії

14 квітня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причина — суттєве потепління на всій території України. А також ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

"Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — з 10:00 до 17:00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Впродовж минулого тижня в Україні постійно збільшувалося споживання електроенергії.