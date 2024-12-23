“Укренерго” скасувала екстрені відключення світла

НЕК "Укеренерго" скасувала екстрені відключення світла у областях, де їх було запроваджено 23 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено було застосовано аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК повідомили, що відключення світла діяли у Києві, Дніпрі, на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Світло вимикали також в Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Причина тимчасового введення обмежень - необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання та втрата окремих генеруючих потужностей.

О 18:44 обмеження були скасовані.