3 лютого графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби

Третього лютого в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це інформує "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

У окремих регіонах України, на ранок 2 лютого, запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Це повʼязано із наслідками російських обстрілів по енергетиці.