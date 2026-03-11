12 березня по всій Україні графіки відключень світла діятимуть ввечері

12 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це інформує "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

11 березня у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).