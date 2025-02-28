Энергетики ввели аварийные отключения света в некоторых регионах
В Киеве, Киевской и Днепропетровской области ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.
В то же время причину применения ограничений не называют. Энергетики добавили, что в случае изменений оперативно об этом сообщат.
Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты.
"В первую очередь будут отключаться промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей не применяются, кроме аварийных ситуаций", - говорится в сообщении оператора.
Напомним:
Утром 28 февраля энергетики уже вводили экстренные отключения в некоторых регионах Украины.