Энергетики ввели аварийные отключения света в некоторых регионах

В Киеве, Киевской и Днепропетровской области ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

В то же время причину применения ограничений не называют. Энергетики добавили, что в случае изменений оперативно об этом сообщат.

Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты.

"В первую очередь будут отключаться промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей не применяются, кроме аварийных ситуаций", - говорится в сообщении оператора.

Напомним:

Утром 28 февраля энергетики уже вводили экстренные отключения в некоторых регионах Украины.