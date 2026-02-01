На Одещині після негоди повернули світло для 300 тисяч родин

В Одеській області після негоди відновили електропостачання для 300 тисяч родин.

Про це повідомляє ДТЕК.

"За попередню добу нам вдалося відновили електропостачання у 558 населених пунктах. Попри морози та крижаний вітер", – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, без світла залишаються ще 33,1 тис. осель в 176 селах та містечках.

Найбільше роботи в Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області, підкреслили в ДТЕК.

Роботи тривають. Бригади працюють цілодобово.

Нагадаємо:

На Одещині через несприятливі погодні умови на ранок 31 січня було знеструмлено 97 високовольтних ліній, 2,6 тисячі трансформаторних підстанцій різного класу напруги. Як наслідок – понад 300 тисяч родин в 5 районах області залишилися без світла.