"Укрнафта" повідомила про сплачені дивіденди: нарощує ринкову долю серед АЗК

"Укрнафта" сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету за результатами 2024 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони України за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі.

"Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК, - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За результатами минулого року чистий прибуток "Укрнафти" становив 16,4 млрд грн, що підтверджено незалежним міжнародним аудитом, проведеним Crowe Erfolg.

Нагадаємо:

11 липня у Чернігові поновлює роботу автозаправний комплекс UKRNAFTA. Він повністю відбудований та оновлений після руйнувань, яких зазнав під час бойових дій у 2022 році.