"Укрнафта" відбудувала АЗК, який росіяни зруйнували у 2022 році

11 липня у Чернігові поновлює роботу автозаправний комплекс UKRNAFTA. Він повністю відбудований та оновлений після руйнувань, яких зазнав під час бойових дій у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Йдеться про АЗК у Чернігові на вул. Кільцева, 8.

В повідомленні зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому–березні 2022 року, українські військові зупинили наступ ворога на підступах до Чернігова.

Водночас АЗК, що опинився на лінії вогню, був зруйнований.

"Його відбудова — це не лише технічне оновлення, а й символ поступового відновлення міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" забезпечує паливом прифронтові регіони - запорізький, харківський, дніпровський і херсонський напрямки - через 59 АЗК.