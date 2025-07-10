"Укрнафта" відбудувала АЗК, який росіяни зруйнували у 2022 році
11 липня у Чернігові поновлює роботу автозаправний комплекс UKRNAFTA. Він повністю відбудований та оновлений після руйнувань, яких зазнав під час бойових дій у 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
Йдеться про АЗК у Чернігові на вул. Кільцева, 8.
В повідомленні зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому–березні 2022 року, українські військові зупинили наступ ворога на підступах до Чернігова.
Водночас АЗК, що опинився на лінії вогню, був зруйнований.
"Його відбудова — це не лише технічне оновлення, а й символ поступового відновлення міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" забезпечує паливом прифронтові регіони - запорізький, харківський, дніпровський і херсонський напрямки - через 59 АЗК.