"Укрнафта" сообщила об уплаченных дивидендах: наращивает рыночную долю среди АЗК

"Укрнафта" уплатила 5 млрд грн дивидендов в государственный бюджет по результатам 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обязательства по уплате дивидендов на доли НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства обороны Украины за 2024 год выполнены вовремя и в полном объеме.

"Компания продолжает активно развиваться, два года подряд увеличивая добычу нефти и газа и реализацию нефтепродуктов, а также наращивая рыночную долю в сегменте АЗК, - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По результатам прошлого года чистая прибыль "Укрнафты" составила 16,4 млрд грн, что подтверждено независимым международным аудитом, проведенным Crowe Erfolg.

Напомним:

11 июля в Чернигове возобновляет работу автозаправочный комплекс UKRNAFTA. Он полностью отстроен и обновлен после разрушений, которые претерпел во время боевых действий в 2022 году.