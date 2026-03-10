В окремих районах Києва та області будуть триваліші відключення світла

В окремих районах Києва та області за командою Укренерго застосовуються більш тривалі відключення електроенергії.

Про це інформує ДТЕК.

Зокрема, в Києві йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.

Відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками. Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Водночас на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області. Графіки по області можна перевірити в Telegram ДТЕК.

Нагадаємо:

У вівторок 10 березня у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).