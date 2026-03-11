Ісландія вже надала на підтримку енергетики України понад 8,4 мільйона євро

Ісландія спрямувала додаткові 2,7 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни вже становить понад 8,4 млн євро.

Про це повідомляє Міністество енергетики.

"Вдячні Ісландії за постійну підтримку України. Це ті ресурси, які дозволяють нам вже зараз готувати енергетичну систему до роботи наступною зимою - проводити планові та аварійні ремонти, посилювати захист інфраструктури, формувати резерви та швидко реагувати на потреби енергетичних компаній", – наголосив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За даними відомства, з початку повномасштабного вторгнення росії вже укладено понад 1000 контрактів на понад 850 млн євро через фінансовий механізм Фонду підтримки енергетики.

Йдеться, що з цієї суми закуплене необхідне енергетичне обладнання та послуги з посилення його захисту на 618 млн євро для 66 українських енергетичних підприємств. Лище з середини листопада 2025 року підписано контрактів на понад 582 мільйони євро для посилення стійкості енергетичної системи України.

Нагадаємо:

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції загальним обсягом 208,8 млн євро.