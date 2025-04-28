Дефолт скасовується: "Укренерго" домовилась про реструктуризацію "зелених" облігацій

НЕК "Укренерго" досягла домовленості з власниками своїх "зелених" облігацій сталого розвитку на суму $825 млн щодо умов реструктуризації боргу.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"Укренерго" узгодила з групою інвесторів, що контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.

Інвесторам запропонували два варіанти:

Викуп облігацій за граничною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. На це планують залучити $430 млн міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку.

за граничною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. На це планують залучити $430 млн міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку. Обмін облігацій на нові, негарантовані папери "Укренерго" з погашенням у 2031 році та підвищеною ставкою доходності — 8,5% річних.

Якщо після добровільного викупу залишаться невитрачені кошти, ними пропорційно викуплять або обміняють решту облігацій за нижчою ціною (60%–68,7% від номіналу).

Водночас, усі інвестори, які братимуть участь у викупі чи обміні, автоматично погоджуються на зміни в умовах облігацій і гарантій. Без цієї згоди операцію провести не вдасться.

Нагадаємо:

На початку листопада 2021 року державна компанія "Укренерго" розмістила єврооблігації на 825 млн дол під 6,7% річних. Гарантом повернення коштів виступив уряд, тобто всі платники податків.

Отримані кошти мали чітке цільове призначення: виплата боргів перед ВДЕ-виробниками.

У листопаді 2024 року НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку.

Державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.