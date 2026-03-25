"Укренерго" допоможе з ремонтом ЛЕП між Румунією та Молдовою, яка постраждала від атак РФ

"Укренерго" допоможе відремонтувати постраждалу від атак РФ ЛЕП між Румунією та Молдовою

На відновлення ключової лінії електропередачі між Румунією та Молдовою Вулканешти-Ісакча 400 кВ, яка постраждала внаслідок атаки РФ на Україну ввечері 23 березня, потрібно від п'яти до семи днів, і в цьому допоможе НЕК "Укренерго".

Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, передає "Інтерфакс-Україна".

"23 березня 2026 року приблизно о 19:15 через російські атаки на територію України постраждала наша енергетична інфраструктура, власність Республіки Молдова. Кілька дронів було спрямовано на неї.

Саме в результаті цього постраждала наша лінія Ісакча-Вулканешти", – сказав Жунгієту в відео, розміщеному у Facebook Міністерства енергетики Молдови 25 березня.

"Є обірвані провідники, які компанія "Укренерго" допоможе нам відремонтувати, і, як було сказано вчора ввечері в парламенті, роботи триватимуть від п'яти до семи днів", – пояснив глава Міненерго Молдови.

Він додав, що саме такі події спричинили необхідність введення надзвичайного стану в енергетиці Молдови.

Ключова лінія електропередачі між Румунією та Молдовою станом на 24 березня залишалася відключеною через удари РФ по енергетичній інфраструктурі на півдні України. Молдова забезпечена електроенергією власного виробництва та імпортом через альтернативні ЛЕП, які було підготовлено на випадок таких ситуацій. Лінія електропередачі Ісакча-Вулканешти залишається відключеною.

24 березня уряд Молдови схвалив оголошення надзвичайного стану в енергетиці країни на 60 днів, починаючи з 25 березня. Незабаром парламент республіки затвердив його.