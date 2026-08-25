Нафта продовжує реагувати на економічний "День Д" для Ірану

У вівторок, 25 серпня, ціна нафти трималась на рівні 91,7 долара за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 25 серпня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 91,709 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна знизилась на 0,5 долара.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

Нагадаємо:

Іран погрожує десяткам суден штрафами або конфіскацією в рамках ескалації своїх зусиль щодо встановлення контролю над Ормузькою протокою після того, як США заявили, що розгорнуть проти Тегерана "найжорсткіші манкції в історії".