Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії йде вгору. Сьогодні, 25 серпня, станом на 09:30, його рівень був на 4,7% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-17:00.

Нагадаємо:

25 серпня російські загарбники завдали удару по місту Конотоп Сумської області, внаслідок чого було зруйноване агропідприємство, обʼєкти залізничної інйраструктури, а місто частково опинилось без газу.