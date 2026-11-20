Екстрені відключення охопили Дніпро та чотири райони області
Фото: Олександр Чекменьов
У п'ятницю, 20 листопада, у Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
На цих територіях графіки відключень не діють.
У решті області за розпорядженням "Укренерго" застосовують стабілізаційні відключення.
Нагадаємо:
На 20 листопада "Укренерго" оголосило цілодобове застосування погодинних відключень у частині областей обсягом від 0,5 до 3 черг. Причина обмежень — наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.
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