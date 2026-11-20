У п'ятницю, 20 листопада, у Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

На цих територіях графіки відключень не діють.

У решті області за розпорядженням "Укренерго" застосовують стабілізаційні відключення.

Нагадаємо:

На 20 листопада "Укренерго" оголосило цілодобове застосування погодинних відключень у частині областей обсягом від 0,5 до 3 черг. Причина обмежень — наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.