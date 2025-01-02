Україна збільшила імпорт електроенергії у 5 разів у 2024 році

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Пік імпорту торік припав на червень, коли було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок було зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на сусідніх ринках електроенергії.

У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 раза, у порівнянні з листопадом – до понад 430 тис. МВт-год.

Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту – 35%. На другому місці Словаччина, з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, в чотири рази – до 152 тис. МВт-год.

Вдночас експорт електроенергії минулого року залишився майже на рівні 2023-го – 366 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тис. МВт-год.

Нагадаємо:

Якщо Словаччина припинить постачання електроенергії до України, то Польща може наростити її імпорт завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших сусідніх з Україною країн ЄС.

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.