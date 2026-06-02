Росія вдарила дронами по харчових підприємствах на Хмельниччині
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ пошкоджено підприємства харчової промисловості та складські приміщення.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі", - повідомив він.
За його словами, інформації про травмованих та загиблих не надходило.
"До ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС", - додав Тюрін.
За даними Офісу генпрокурора, мова йде про харчові підприємства, й внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 1500 кв. м.
У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.