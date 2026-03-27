Торік Україна на понад 18% збільшила витрати на імпорт енергоресурсів

У 2025 році Україна імпортувала 15 видів паливно-енергетичних товарів із 69 країн на 10,5 млрд дол., що на 1,6 млрд дол. або 18,3% більше, ніж у 2024 році.

Про це інформують аналітики DiXi Group з посиланням на дані Energy Map.

Йдеться, що у структурі імпорту найбільшу частку в грошовому вираженні займали нафта та нафтопродукти (крім сирих) – 62,8%. Менші частки припадали на нафтові гази (18,3%), кам'яне вугілля (9,6%) та електроенергію (5,5%). Решта паливно-енергетичних ресурсів, зокрема продуктів переробки вугілля та нафти – 3,8%.

Згідно з аналітикою, у 2025 році найбільший обсяг коштів Україна спрямувала до Польщі – 1,9 млрд дол., або 17,9% загальних витрат на імпорт енергоресурсів, з яких 1,1 млрд дол. припало на нафту та нафтопродукти (крім сирих).

Друге місце посіла Греція – 1,0 млрд дол., або 9,6% витрат на імпорт, причому 98,6% цієї суми також становили нафта та нафтопродукти (крім сирих). Частка витрат на імпорт із США склала 8,8%, Литви – 8,3%, Словаччини – 7,0%.

Водночас протягом 2025 року Україна постачала 12 видів паливно-енергетичних товарів до 92 країн, отримавши 491,1 млн дол. надходжень.

Як йдеться в аналітиці, основну частку доходів забезпечував експорт електроенергії – 57,6%, значну частку склали також нафта та нафтопродукти: 16,4% сирі та 12,6% не сирі. Решта паливно-енергетичних товарів забезпечили 13,4% всіх надходжень. Експорт кам'яного вугілля у 2025 році не здійснювався, тоді як у 2024 році складав 18,1% річного доходу.

Зазначається, що найбільші надходження від експорту у 2025 році Україна отримала від Словаччини – 100,3 млн дол., або 20,4% всіх доходів (з них 76,7 млн дол. припало на сирі нафту та нафтопродукти та 14,3 млн дол. – на електроенергію).

Водночас від Республіки Молдова надійшло 97,6 млн дол., або 19,9% (з них 94,7 млн дол. – за електроенергію). Частка надходжень від експорту до Угорщини склала 13,7%, Бельгії – 11,9% та Польщі – 7,9%.

