Транзит нафти РФ через Україну скоротився до нового мінімуму

Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти.

Про це свідчать дані ExPro.

Йдеться, що у порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% - з 11,36 до 9,73 млн т.

Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року, підкреслюють аналітики.

За їхніми словами, подальше падіння обсягів транзиту російської нафти пов'язано з двома факторами.

По-перше, Чехія у березні повністю припинила купівлю російської нафти, через що транзит до Чехії припинився на початку березня 2025 р. Протягом 2025 року постачання по "Дружбі" до Чехії склали лише 0,52 млн т, у 5 разів менше, ніж у 2024 році (2,7 млн т).

По-друге, як зазначають експерти, транзит російської нафти залишався нестабільним протягом року, а в окремі місяці обсяги падали до мінімуму за десятиліття.

"Наприклад, у серпні 2025 року транзит склав лише 430 тис. т. Україна здійснювала атаки на нафтоперекачувальні станції на території росії, що мало вплив на обсяги транспортування сирої нафти з рф до Європи", – йдеться в аналітиці.

За даними ExPro, найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини – майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.

Зазначається, що транзит російської нафти через Україну продовжується і у 2026 році, а за повідомленням новопризначеного міністра енергетики України Дениса Шмигаля зупинка транзиту нафти не планується до кінця діючого договору. Договір на транзит завершується наприкінці 2029 році.

Нагадаємо:

27 січня російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Броди Львівської області. Цей об'єкт пов'язаний з нафтопроводом "Дружба". Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини.