Україна другий рік поспіль збільшує видобуток газу

У 2024 році Україна збільшила видобуток газу на 2,2% - до 19,12 млрд кубометрів.

Про це свідчать розрахунки ExPro.

Зазначається, що темпи зростання обсягів видобутку у 2024 році є більшими, ніж у 2023-му, коли видобуток зріс на 0,9%.

"Крім того, це найвище зростання видобутку з 2018 року. У період з 2019 по 2022 рр. обсяги видобутку газу скорочувалися", - пише ExPro.

У 2022 році видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ. Вже у 2023 році компанії змогли показати збільшення обсягів видобутку газу, передусім державні, додає видання.

При цьому держкомпанії залишилися головним рушієм збільшення обсягів видобутку природного газу в Україні і у 2024 році.

Так, найбільша газовидобувна компанія країни - державне АТ "Укргазвидобування" - торік видобула 14,55 млрд кубометрів валового природного газу Це на 4,6% більше, ніж у 2023 р. (понад 13,9 млрд кубометрів).

Обсяги видобутку "Укргазвидобування" у 2024 році є найвищими за 6 років, коли видобуток компанії становив 14,9 млрд кубометрів у 2019 році.

Водночас "Укрнафта" протягом минулого року видобула 1,17 млрд кубометрів природного газу - на 6,6% більше, ніж у 2023 році (майже 1,1 млрд куб. м). Для компанії це найбільші обсяги видобутку природного газу з 2016 р.

"Приватні компанії, натомість, скоротили обсяги видобутку природного газу на 8% - до понад 3,4 млрд кубометрів. Видобуток приватних компаній знаходиться на найнижчому рівні як мінімум з 2016 року", - пише ExPro.

Зазначається, що подальше скорочення обсягів видобутку пов’язано з блокуванням дії спецдозволів, зокрема "Укрнафтобуріння", яка не видобувала природний газ з грудня 2023 р. по серпень 2024 р.

"У серпні "УНБ" відновила видобуток, що призвело до зростання видобутку природного газу приватними компаніями в порівнянні з минулим роком. Тим не менше, у листопаді Держгеонадра знову зупинила дію спецдозволів Smart Energy", - резюмує видання.