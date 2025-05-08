Ухвалимо пакет законів для інтеграції до енергоринків ЄС вже цього року – міністр енергетики

Україна до кінця цього року планує ухвалити закони для інтеграції до енергоринків Європейського Союзу.

Такі наміри озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомила пресслужба Міненерго.

Перехід до повного впровадження нового законодавства очікується у 2027 році.

"Процес підготовки відповідного законодавства досить складний і потребує часу. Але ми плануємо ухвалити необхідний пакет уже цього року. Наступний рік має стати перехідним періодом, а повноцінне впровадження розпочнеться вже з 2027 року", – зазначив він під час зустрічі з директором Агентства ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) Крістіаном Зінглерсеном.

Під час зустрічі вони обговорили можливості поглиблення взаємодії шляхом обміну досвідом, надання експертної та технічної підтримки, зокрема з питань підготовки нормативної бази та гармонізації українського законодавства з правилами та регламентами, які регулюють функціонування європейських ринків.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна отримала пропозиції від багатьох компаній, включаючи великі компанії із сусідніх держав щодо участі у фінансуванні добудови енергоблоків №3,4 на Хмельницькій АЕС в обмін на долю в проєкті. Але керівництво міністерства наразі схиляється до того, щоб зберегти ХАЕС-3,4 виключно у державній власності.

Раніше ЕП писала, як на тлі корупційних скандалів навколо оточення міністра енергетики Германа Галущенка влада дозволяє йому і далі збільшувати свій вплив на енергетичну галузь.

Зокрема, міністр енергетики довів кількість лояльних до себе членів комісії до чотирьох (з шести), що дало йому змогу впливати на колегіальні рішення енергетичного регулятора.

Більше читайте у матеріалі "Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України".

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року.

Зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Також залишається чинним "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год.