РФ атакувала Запоріжжя: можуть бути перебої з водою та електрикою
Getty Images
Через ворожу атаку в окремих районах Запоріжжя можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням. Спеціалісти тримають ситуацію під контролем", – написав він в Telegram.
За його словами, попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо:
13 січня російські війська завдали чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.
В ніч на 19 січня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок ворожого удару один чоловік отримав поранення.