РФ атакувала Запоріжжя: можуть бути перебої з водою та електрикою

Через ворожу атаку в окремих районах Запоріжжя можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"В окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням. Спеціалісти тримають ситуацію під контролем", – написав він в Telegram.

За його словами, попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо:

13 січня російські війська завдали чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.

В ніч на 19 січня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок ворожого удару один чоловік отримав поранення.